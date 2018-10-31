Запахом кябаба всю экологию испортили

В мае текущего года Министерство экологии и природных ресурсов ввело новые требования в отношении домов торжеств и других объектов общественного питания. Их, как оказалось, на территории Баку и Абшерона около 500. Новые требования заключались в том, что на вышеназванных объектах должны быть установлены воздухоочистительные фильтры. «Терпеливое» министерство за это время несколько раз предупреждало нерадивых владельцев и, наконец, перешло к решительным действиям. 29 октября на пресс-конференции директор департамента национального мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров заявил, что Минэкологии обратится в суд с ходатайством о приостановлении работы девяти предприятий общественного питания.

По его словам, прошло более пяти месяцев, но очистительные сооружения на этих объектах до сих пор не установлены.

Правда, в «черный» список Минэкологии попали всего 9 ресторанов: Filiz Palace в Ясамальском районе, Tərlan и White Palace в Бинагадинском районе, Milord, Xəmsə, Dan ulduzu в Низаминском районе, Neapol в Хатаинском районе, Turan в Сураханском районе, Arzu в Сабунчинском районе.

Как сообщил «Зеркало» руководитель Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов, соответствующие современным стандартам очистные оборудования должны быть установлены во всех кафе и ресторанах еще до их открытия.

«Более того, государственная приемка этих объектов, которая осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством экологии и природных ресурсов, невозможна без наличия этих очистительных сооружений», — сказал Тельман Зейналов.

Как заявил «Зеркало» администратор ресторана «Неаполь» по имени Асеф (фамилию он не назвал – прим. авт.), до сих пор у них никто не требовал установить очистные сооружения.

«Установку этих сооружений у нас начали требовать недавно. Мы уже установили воздухоочистительный фильтр в нашем ресторане. Он будет подключен 30 октября», — сообщил администратор.

По словам директора департамента национального мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Анара Тагиева, приемка ресторанов и кафе действительно осуществляется при участии представителей Минэкологии. На вопрос, как минэкологии принимало эти рестораны без очистительных фильтров, последовал несколько странный, на наш взгляд, ответ. Приводим его слово в слово: «Знаете, раньше владельцы ресторанов по собственному желанию устанавливали фильтры очистки воздуха. И в стране не было такого количества ресторанов и домов торжеств».

Видимо, так Анар Тагиев пытался оправдать бездействие своего ведомство. Но ведь прямая обязанность Министерства экологии и природных ресурсов следить за экологической обстановкой в городе и стране, а не за количеством ресторанов…

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