Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»

Власти города Западный Голливуд призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы», расположенной в соседнем районе, сообщает издание Hollywood Reporter.

Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Джон Дюран сообщил, что решение было принято единогласно. По данным издания, члены совета Западного Голливуда предложили резолюцию в связи с «вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны».»Аллея славы» находится в районе Голливуд, который входит в состав Лос-Анджелеса, не имеет собственного муниципалитета и граничит с Западным Голливудом. На официальных церемониях в качестве почетного «мэра Голливуда» выступает выборная Торговая палата.

Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.

РИА Новости

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| 2018-08-07T17:32:34+00:00 7 августа 2018, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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