Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с «Аллеи славы»

Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Джон Дюран сообщил, что решение было принято единогласно. По данным издания, члены совета Западного Голливуда предложили резолюцию в связи с «вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны».»Аллея славы» находится в районе Голливуд, который входит в состав Лос-Анджелеса, не имеет собственного муниципалитета и граничит с Западным Голливудом. На официальных церемониях в качестве почетного «мэра Голливуда» выступает выборная Торговая палата.

Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.

РИА Новости