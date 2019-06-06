Западные союзники подписали декларацию пообещав не допустить войну

Лидеры 16 стран Запада, собравшиеся в Портсмуте на торжества, приуроченные к 75-летию высадки союзников в Нормандии, подписали декларацию о недопущении на планете ужасов времен Второй мировой войны. Текст документа распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает ТАСС.

Координатором подготовки этой декларации стало Соединенное Королевство, организовавшее памятные торжества в Портсмуте. В них приняли участие королева Елизавета II, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Австралии Скотт Моррисон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, лидеры многих других европейских стран, а также ветераны союзнических войск.

| 2019-06-06T00:52:47+00:00 6 июня 2019, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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