Запад усиливает интерес к Азербайджану

Известный азербайджанский журналист, бывший генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Ибрагим Набиоглу в интервью турецкой телекомпании CNN-Turk прокомментировал недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию.

Как передает Vesti.Az, по мнению экс-дипломата, этот визит вместе с предшествующим визитом в Азербайджан президента Италии Сержио Матареллы можно расценивать как признак усиления интереса Запада к Азербайджану. На переговорах в Париже обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, но прежде всего карабахская проблема.

Журналист отметил, что начались реальные переговоры о новом соглашении между Азербайджаном и ЕС.

«На нынешнем этапе планируется начать обсуждение представленного Азербайджаном проекта соглашения, в который Брюссель предлагает внести изменения. Соглашение охватывает широкий круг сотрудничества, включая политический диалог, права человека, торговлю и инвестиции, экономическое законодательство, культуру и пр. Важной задачей ставится адаптация азербайджанского законодательства к нормам ЕС. При этом Азербайджан сможет в удобном для себя объеме пользоваться возможностями ассоциированного членства и экономической интеграции с ЕС», — сказал И.Набиоглу.

В связи с этим И.Набиоглу напомнил, что в Париже президент Азербайджана встречался также с руководителями 11 ведущих французских компаний. В частности, обсуждались вопросы развития сотрудничества между компаниями Total и SOCAR, разработки нефтяного месторождения «Абшерон», газоконденсатных месторождений «Умид» и «Бабек».

Всего заключено контрактов на общую сумму в 2 млрд. долларов США. В числе прочих обсуждались вопросы энергетической безопасности, констатировано успешное осуществление проекта Южного газового коридора. Обсуждены также перспективы сотрудничества в транспорте, космической индустрии, военно-технической сфере и пр.

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