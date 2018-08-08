Запад не выдержал первую пробу на «вшивость» 10 лет назад

Постсоветское пространство отмечает десятилетний «юбилей» так называемой «пятидневной войны» августа 2008 года между Россией и Грузией. По большому счету никакой войны и не было. Как могла крошечная Грузия противостоять против ядерной России. Смешно. Была просто агрессия. Россия оккупировала две провинции Грузии. А потом признала эти оккупированные провинции Грузии, которые таковыми являются до сих пор, в качестве независимых государств. Вот и все…

Поэтому сегодня важно выяснить не то, что было и как было, а то почему подобное могло произойти. Это важно не только для Грузии, но и для всех постсоветских стран, до сих пор почему-то именуемых «новыми независимыми государствами». Ведь, все мы «под колпаком у Мюллера», а точнее у Путина.

И все же построю статью на комментариях некоторых «юбилейных» заявлений Дмитрия Медведева, который в период «пятидневной войны» формально был президентом России.

ПСИХ ПСИХУ РОЗНЬ

Итак, в интервью «Коммерсанту» Медведев заявил, что решение о необходимости признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии было продиктовано также и тем, что на посту президента Грузии в то время находился не вполне здоровый в психическом плане человек.

Иное решение вопроса или откладывание признания независимости оставило бы «поле или пространство для силовых действий».

«Если это независимые территориальные образования, если это государства, с которыми у нас есть договоры и с которыми у нас существуют соглашения о размещении там нашего воинского контингента, то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать… А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее», — пояснил свою мысль Медведев.

А с учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было. Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации», — добавил премьер.

В этом отрывке, стоит обратить внимание на следующие моменты: во-первых, Медведев утверждает, что инициатором «пятидневной войны» была Грузия. Тут Медведев имеет достаточно сильную позицию. Тем более, что некоторые западные партнеры Грузии также признали данный факт. Однако…

В 2017 году президент России Владимир Путин принял решение помиловать Марину Джанджгаву и Анник Кесян, осужденных за госизмену.

Анник Кесян и Марина Джанджгава были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку в 2008 году своим знакомым в Грузию sms о российской военной технике, которую они видели на железной дороге.

Джанджгава работала проводником Адлерского пассажирского вагонного депо, она была арестована в 2012 году. Через год Краснодарский краевой суд приговорил ее к 12 годам лишения свободы по статье о государственной измене за SMS о перемещении военной техники в Сочи.

Кесян в 2015 году приговорили к восьми годам колонии по статье о госизмене. Ее обвинили в том, что она отправила SMS своему знакомому из Грузии накануне вооруженного конфликта в 2008 году.

В марте 2017 года Путин помиловал жительницу Сочи Оксану Севастиди, осужденную за SMS, которую она отправила своему другу в Грузии в 2008 году. Севастиди приговорили к семи годам лишения свободы по статье о государственной измене.

По словам адвоката Ивана Павлова, дело Севастиди было далеко не первым по обвинению людей в государственной измене из-за нескольких SMS-сообщений, отправленных в 2008 году, незадолго до войны с Грузией, своим знакомым. Тексты сообщений якобы содержали информацию о некоем железнодорожном составе с военной техникой, направляющемся в сторону Абхазии.

Таким образом, получается, что за несколько дней до начала «пятидневной войны» российские войска были переброшены к границам Грузии. Не могли же трех женщин приговорить к длительным срокам тюремного заключения просто так, «за красивые глаза». Если факт переброски войск к границам Грузии не соответствовал действительности, то это значит, что женщин обвинили в госизмене именно «за красивые глаза». Ведь, они сообщили о том, чего якобы не было на самом деле.

А если их сообщения были сушей правдой, скорее всего, так оно и есть, то вся версия о том, что «пятидневную войну» начал «психически неуравновешенный» Саакашвили рушится как «карточный домик». Медведев не устает утверждать, что наступление грузинских войск для Кремля было полной неожиданностью.

Но тогда возникает вопрос, притом, очень серьезный: почему некоторые на Западе обвинили Саакашвили в начале боевых действий? На этот вопрос будет дан ответ, но чуть позже…

Во-вторых, Медведев заявляет, что если бы Россия не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а в последующем не разместила на этих территориях свои военные базы, Грузия могла «рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее». Возникает вопрос: у кого и что «оторвать»? Ведь, до того времени Россия хотя бы формально считала эти территории грузинскими. По сути, Медведев признает, что Россия уже к этому времени не считала эти провинции грузинскими территориями.

В-третьих, якобы одной из основных причин признания независимости этих грузинских провинций было то, что «во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили». Не стану спорить с господином Медведевым по поводу психического состояния Саакашвили. Но с каких пор Кремль принимает в расчет в своих внешнеполитических действиях психическое состояние партнеров?! Мне, например, интересно, можно ли считать президента Филиппин Родриго Дутерте, призвавшего своих солдат насиловать женщин, психически уравновешенным человеком? Можно ли дружить с таким «психически уравновешенным» человеком и продавать ему оружие, как это делает Россия? Или Дутерте все можно простить, так как он считает Путина своим «кумиром»?!

ЗАПАД ПООЩРЯЛ ПУТИНА

Стоит вспомнить позицию Кремля, в том числе, в период грузинского конфликта по поводу усиления влияния Запада на постсоветском пространстве. Кремль в принципе не выступал против членства новых независимых государств в Евросоюзе, хотя отмечал, что там их никто не ждет. Одновременно, под предлогом обеспечения собственной безопасности Россия категорически протестовала всем планам расширения НАТО за счет этих государств, в том числе, шантажируя Запад возникновением угрозы прямого военного противостояния. К сожалению, на Западе частично поверили Кремлю, а частично поддались этому шантажу. Весной 2008 года Грузии и Украине было отказано в предоставлении Плана действий по членству в НАТО. Одним словом, шантаж сработал. В Кремле поняли, что дан зеленый свет на оккупацию части Грузии. Если Тбилиси не дали даже Плана действий по членству в НАТО, то Запад уж точно не станет воевать с Россией из-за крошечной Грузии. Так и произошло.

Запад не мог жестко отреагировать на выпад Путина. Во-первых, тогда пришлось бы признать, что Путин их всех обвел вокруг пальца как пацанов. Неприятно такое признать.

Во-вторых, в Вашингтоне и Париже тогда у власти находились друзья России – Буш и Саркози.

Буш вообще был хромой уткой. Через несколько месяцев он должен был «сдать дела» Обаме, который шел к власти с политикой «перезагрузки» отношений с Россией. До Трампа я вообще не помню случая, когда уходящий хозяин Белого Дома вставлял «палки в колеса» своему преемнику. В США так не принято. Как правило, уходящий хозяин Белого Дома в последние месяцы своего президентства не принимает решений с далеко идущими последствиями.

Поэтому намного проще было объявить «виновным» во всем Саакашвили. Первый блин, а точнее, ни чем не прикрытая первая агрессия России на постсоветском пространстве, не оказался для Кремля комом.

И пошло поехало. В 2014 году в Кремле решили, что точно также могут предотвратить расширение даже не самого Евросоюза, а пока еще его влияния. А почему бы нет, если Запад сам поощряет Россию?!

Кстати, в своем интервью премьер-министр России опять шантажирует Запад, пугая катастрофой в случае принятия Грузии в ряды НАТО. По словам Медведева, он рассчитывает на то, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать в состав Североатлантического альянса Грузию, так как это может привести к конфликту.

Напомним, 12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда это может произойти.

Комментируя данное обещание, Медведев отметил, что «это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия — это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы».

«Мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении», — сказал Медведев.

Недавнее же очередное подтверждение со стороны Североатлантического альянса намерения принять в свой состав Грузию Медведев назвал «абсолютно безответственной позицией». «Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои», — сказал Медведев, отметив, что «это может спровоцировать страшный конфликт».

«Непонятно, зачем это надо. Если это просто дипломатическая уловка, типа «мы вас примем, не волнуйтесь», а на самом деле ничего делать не будем, — это другая история, пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, еще чего-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс; можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как, улучшит ситуацию в мире?» — задал риторический вопрос Медведев.

После отторжения Абхазии и Южной Осетии, аннексии Крыма, оккупации части Восточной Украины задаваться вопросом о том, зачем все это надо Грузии или же НАТО, вообще не прилично. После августа 2008 года в Кремле заявили, что произошедшее с Грузией исключение. Россия признает территориальную целостность всех своих соседей. После аннексии Крыма и оккупации части Восточной Украины в эти сказки Кремля никто не верит. Все осознали, что от российской агрессии можно защититься только силой.

И все же началось не с Грузии, а с Чечни. Там, «за бугром» не были готовы ко второму этапу развала России. Проблем и так было выше головы. Запад никак не мог справиться с последствиями и проблемами, которые возникли после первого этапа. Запад, сперва бросил Ичкерию на произвол судьбы, что привело к полной маргинализации чеченского освободительного движения, притом, с крайне радикальным религиозно-террористическим оттенком. А это стало достаточно серьезным доводом для того, чтобы отдать Чечню на «съедение», особенно, после 11 сентября. Закрыли глаза на все, в том числе, на серьезные военные преступления против мирных граждан. Наверное, думали, что Путин этим ограничится. Не выйдет за пределы России…

Однако, это была первая проба Запада «на вшивость» со стороны Путина. К сожалению, Запад эту пробу не выдержал. А дальше все было намного проще…

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