Заочная схватка лидеров

Межклановая борьба в Армении приобретает новые оттенки. Если ранее Николу Пашиняну приходилось реагировать на заявления вторых лиц бывшей правящей команды Армении, то теперь на арену вышел один из лидеров карабахского клана, экс-президент Серж Саргсян. И скорее всего, не последнюю роль здесь сыграло то, что Пашинян позволил себе выступить с угрозами в отношении одного из членов семьи Саргсяна.

Заочная полемика между двумя армянскими политиками происходила во время их зарубежных поездок.

Никол Пашинян выступил с речью в Милане, и в ней он сделал выпад в адрес влиятельного зятя своего предшественника, который, по слухам, вынашивает планы по возвращению в политику. Саргсян в долгу не остался и сделал самое обстоятельное заявление с момента своего ухода в отставку в прошлом году, публично раскритиковав Пашиняна.

Оба лидера, нынешний и бывший, держали речь на территории ЕС в один и тот же день, и каждый воспользовался предоставленной возможностью, чтобы обвинить другого.

Пашинян выступал в армянской церкви в Милане. «Все самые известные коррупционеры сейчас прячутся в Италии, и пусть никто не надеется, что они смогут сбежать, — ответил Пашинян. — Рука армянского правосудия дотянется до них».

И это был прямой намек на Микаэла Минасяна, зятя Саргсяна, который работал послом Армении в Ватикане в 2013-18 годах и, как полагают многие, все еще живет в Италии.

«Я не знаю, прячутся ли они в подвалах Ватикана, — продолжил Пашинян. — Мы схватим их за шею, вытащим и доставим в суд. Они должны вернуть каждую украденную копейку народу».

Минасян был медиа-магнатом, который ранее владел многими крупными СМИ Армении. После прихода к власти Пашиняна в прошлом году он продал их партнерам. В последние месяцы Минасян особенно активно критиковал новые власти, подпитывая слухи о том, что у него могут быть политические амбиции. В частности, он разместил в Facebook издевательский комментарий, в котором назвал Пашиняна «спасителем».

«Нам всем нужно понять одну простую истину, — написал Минасян. — Независимо от того, насколько мы эмоциональны, у нас не будет хорошей страны, пока мы ждем или выбираем спасителей. Потому что не спасители строят страну и создают институты. Армении нужен человек, способный нести ответственность за свои слова, действия, решения и страну».

Тем временем Саргсян, недавно появившийся в публичном пространстве после долгого отсутствия, выступил на конгрессе Европейской народной партии в Загребе (Хорватия) и раскритиковал Пашиняна. «В стране происходят угрожающие демократии опасные процессы, — сказал он. — Осуществляются политические преследования. Агрессивные действия против оппозиционных журналистов и активистов, нетерпимость и риторика ненависти достигли беспокоящих размеров».

Саргсян дал понять, что пользовался поддержкой в Армении, но «ушел в прошлом году, чтобы мой народ попытался построить более успешное государство. Однако сегодня голоса тех, кто обвиняет меня в том, что я уступил власть популистам, звучат более отчетливо».

Тем не менее, Саргсян призвал европейские страны расширять связи с Арменией и ратифицировать соглашение между Арменией и ЕС.

А затем к полемике присоединился еще один из карабахского клана, зампредседателя их партии — Республиканской, Армен Ашотян. Дело в том, что в Милане Никол Пашинян заявил еще и о том, что Серж Саргсян в свое время вел переговоры с Азербайджаном вокруг формулы «7 районов за мир».

В прямом эфире в Facebook Ашотян заявил: «В Баку хорошо знают о том, кто в вопросе Арцаха самые несгибаемые и целеустремленные деятели. И в Милане Никол Пашинян нагло соврал о том, что Серж Саргсян якобы вел переговоры вокруг формулы «7 районов за мир». Сейчас я бросаю вызов Николу Пашиняну, пусть он опубликует тот документ, который получила Армения в январе 2018 года, и который в качестве утечки опубликовало одно из примыкающих к ним средств массовой информации. Пусть опубликует, посмотрим, вели ли мы переговоры вокруг формулы «7 районов за мир»», — заявил Армен Ашотян.

По его словам, подобное нелепое утверждение Пашинян в первый раз сделал еще год назад в парламенте. «Я впервые рассказываю эту историю, наши места с премьер-министром были рядом. Когда в ответ на мой вопрос, он сказал, что есть документы, и он полностью читал их, я после заседания подошел к нему и сказал, что хочу увидеть эти документы. Он ответил, что они секретные и поскольку у меня был доступ к секретным документам, я договорился, что позвоню в приемную Никола Пашиняна, чтобы в его кабинете ознакомиться с этими якобы существующими секретными документами. Я несколько раз звонил в его приемную, и понял, что дано указание — не отвечать на мои звонки. Во время следующего парламентского часа, когда я снова подошел к премьеру и сказал, что звоню, но мне не отвечают, и, может он передумал? Он ответил, что да, передумал», — рассказал Армен Ашотян.

Он заявил, что в стране создалась такая ситуация, когда политические разногласия играют роль даже в государственных и национальных вопросах. Нынешние власти сжигают все мосты, не оставляют возможность для совместной работы.

Ну что ж, если это так, то пусть так и будет – тем лучше для Азербайджана.