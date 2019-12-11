Зампрокурора в Иране выступил против освобождения французов

Французские граждане, задержанные в Иране, не были отпущены под залог, их дело направлено в Революционный суд, сообщает агентство ISNA со ссылкой на адвоката французов.
«Судья согласился отпустить моих клиентов под залог, однако заместитель прокурора выступил против. Поэтому для разрешения спора их дело будет направлено в Революционный суд», — заявил адвокат задержанных.
Он также добавил, что они ждут правильного и законного решения Революционного суда по этому вопросу.
Адельхах была задержана в июле этого года, о задержании Маршаля стало известно в октябре. МИД Франции назвал это «недопустимой ситуацией» и неоднократно призывал власти Ирана освободить заключенных.(РИА Новости)
| 2019-12-11T15:49:27+00:00 11 декабря 2019, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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