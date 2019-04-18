Замороженная говядина из Украины хлынула в Азербайджан

Импорт мяса в страну продолжает расти шокирующими темпами. Так, в январе-феврале текущего года в страну ввезли 9,141 тыс. тонн мяса, импорт увеличился на 55,9%. С этой точки зрения примечательны данные украинских источников, заявивших о резком росте вывоза в азербайджанском направлении замороженной говядины.

Сообщается, что только за отчетный период Азербайджан импортировал 6,85 тыс. тонн замороженной говядины из Украины, что составляет 26,4% общего объема экспорта замороженной говядины из этой страны. А если взглянуть на данные Госкомитета по статистике, ввоз замороженного мяса растет прямо сказочными темпами, не по дням, а по часам. Ведомство сообщает, что в январе этого года страна импортировала 5,04 тыс. тонн этого продукта общей стоимостью свыше семи миллионов манатов. При этом уже в феврале этого года импорт увеличился до 9,14 тыс тонн на сумму в 12,6 млн. долларов. Получается, что за какой-то месяц замороженного мяса в страну ввезли на 14 тыс. тонн больше.

Такими темпами до конца года только ввоз замороженной говядины достигнет по средним подсчетам 100 тыс. тонн. А ведь в страну импортируется еще мясо в живом весе в основном из Грузии, южных регионов Северного Кавказа, Астрахани. Согласно официальной информации, за первые одиннадцать месяцев минувшего года в страну было импортировано мяса в живом весе на 51,9 млн. долларов. Ежегодно Азербайджан импортирует мясо из России, Грузии, Индии и Пакистана. Из РФ завозят овец, которые выращиваются в Дагестане. Из Индии и Пакистана поставляется буйволятина. Как правило, это мясо идет на колбасно-сосисочные изделия, но граждане могут его купить и просто сырым в некоторых магазинах.

Как в таком случае понимать заявления Минсельхоза о том, что внутреннее производство полностью покрывает спрос на этот продукт? Ведомство информирует, что годовая потребность в мясе равна 350 тысячам тонн. Еще два года 263 тысячи тонн этой потребности удовлетворялось за счет местных производителей. Однако, судя по статистическим показателям, импорт замороженного мяса увеличивается, вытесняя продукцию местного фермера.

В целом за последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения импорта мяса. К примеру, по сравнению с одиннадцатью месяцами 2015 года ввоз мяса увеличился в денежном выражении в 3,7 раза, натуральном выражении – 4,3 раза, подсчитал специалист по вопросам сельского хозяйства Вахид Магеррамов. С его слов, экспорт мяса также подрывает стабильность на местных рынках: «Мы видели, как резко выросли цены, когда был увеличен экспорт фруктов и овощей. Сейчас наблюдается такая же ситуация».

А ведь еще в начале хлопковой компании специалисты предупреждали о грядущем дефиците мяса и подорожании кормов. «Приведенная статистика импорта является ярким свидетельством ущерба в десятки миллионов долларов от хлопковой политики нашему животноводству», — со слов Магеррамова, правительство фактически принесло в жертву животноводство хлопковой кампании. Однако «белое золото» не оправдало ожиданий. Обещанная урожайность хлопка на уровне ежегодных 40 центнеров хлопка с гектара позже сократилась двукратно — до 20 центнеров.

Позицию специалиста разделяет эксперт-экономист Натиг Джафарли. Именно хлопковая инициатива обернулась дефицитом мяса и молока с последующим ростом импортных поставок, сказал он #.

«В результате бессмысленной хлопковой кампании импорт мяса неуклонно растет, увеличившись только за три месяца этого года на 17%. В период падения цены нефти правительство вспомнило про хлопок, объявив эпоху «белого золота». Без каких-либо предварительных научных исследований хлопок насаживали административно, и это притом, что в стране не было достаточного для этих целей земельного фонда и водного потенциала. Техническую культуру активно высаживали не только на свободных землях, но также на пастбищах для скота. Административный характер этого предприятия привел к печальным последствиям — принудительные меры обернулись подорожанием кормов и низкой производительностью, резко пошло на убыль местное производство мяса», — пояснил ситуацию Джафарли.

Нелишне напомнить, что в начале хлопковой кампании эксперты предупреждали правительство о таких последствиях, а сегодня мы пожинаем плоды. Производство мясо и молока сократилось в сельской местности, а на окраинах столицы продолжают закрываться частные фермы, торговавшие молочной продукцией. Редкие семейные хозяйства, державшие несколько коров и зарабатывавшие продажей молока, также свернули свою деятельность. Причина — подорожание кормов. В результате свежей молочной продукции городскому жителю днем с огнем не сыскать, а судя по статистике импорта, на очереди свежее мясо.