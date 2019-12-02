Замглавы МИД Ирана обсудил в Пекине ядерную сделку

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй провели переговоры в Пекине, в ходе которых обсудили ядерную сделку. Об этом в понедельник сообщает агентство IRNA, передает ТАСС.

Одной из тем обсуждения стало заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел, которое запланировано на 6 декабря.

«Ядерная сделка — это большое достижение дипломатии, и наши друзья из Китая согласились с тем, что это соглашение нужно сохранить, — сказал Арагчи по итогам переговоров. — В связи с этим мы рассмотрели различные идеи по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».

После встречи с заместителем главы МИД Китая Арагчи отправился в Токио, где также намерен обсудить с японскими коллегами вопросы, связанные с ядерной сделкой.