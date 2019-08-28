Замгенсека ООН рассказал о начале работы новой антитеррористической программы организации

Новая международная программа по борьбе с терроризмом, использующая транспортные данные, начала работу в мае. Как передает ТАСС, об этом заявил во вторник заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, выступая на встрече Совета Безопасности.

«Мы запустили в мае нашу программу по борьбе с терроризмом, использующую транспортные данные, — проинформировал он членов Совбеза. — Это многогодичная, многомиллионная, многосторонняя программа, осуществляемая совместно Контртеррористическим управлением, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Управлением по коммуникационным технологиям и Международной организации гражданской авиации».

«Задача этой программы заключается в расширении возможностей стран по предотвращению, фиксированию, расследованию и наказанию террористических преступлений, торговли людьми и других форм организованной преступности, используя информацию, получаемую при передвижениях преступников», — пояснил Воронков.

Он поблагодарил правительства Нидерландов, Катара и Евросоюз за поддержку этой программы, в том числе выделение на нее финансирования.