Заместитель гендиректора РКК «Энергия» задержан по подозрению во взяточничестве

Заместитель генерального директора российской ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом в воскресенье, 19 августа, сообщил Следственный комитет по Московской области.

В этом же преступлении подозревается «целый коллектив специалистов» высшего звена, заявил «Интерфаксу» знакомый с ходом расследования неназванный собеседник. По информации пресс-службы корпорации «Роскосмос», в понедельник суд намерен избрать меру пресечения фигурантам дела.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» является одним из ведущих российских предприятий по разработке ракетной и  космической техники. В 2017 году корпорация получила чистый убыток в 1,46 млрд рублей. В июне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой проверить деятельность предприятий ракетно-космической отрасли.

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| 2018-08-19T17:25:18+00:00 19 августа 2018, 20:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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