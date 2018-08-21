Заменит ли новая техника женщин-дворников?

Российская производственная компания «Ярославич» поставила в Азербайджан партию из пяти коммунально-дорожных машин КДМ76-15 «Ярославич». Об этом сообщают местные сайты.

Данные транспортные средства предназначены для обслуживания дорог с твердым покрытием и не имеют сезонных ограничений. Они применимы для эксплуатации на городских и загородных трассах.

Согласно технической характеристике, в зимнее время КДМ76-15 используются для очистки дорожного полотна от свежевыпавшего снега, удаление наката, шуги, для распределения сыпучих противогололедных материалов, в том числе соли, и жидких реагентов. В летнее время — для уборки и мойки дорог, ограждений, бордюров, дорожных знаков и элементов обустройства дороги, а также для перевозки асфальта при ямочном ремонте.

Контракт на поставку в Азербайджан коммунально-дорожных машин КДМ76-15 был подписан весной 2018 года и предусматривает доставку 9 единиц данной техники.

Однако, всему этому предшествовала серия трагических случаев, связанных с уборкой дорог в Баку. С февраля по август этого года на различных оживленных трассах столицы погибли 7 женщин-дворников. 26 февраля утром жертвой дорожно-транспортного происшествия (ДТП), несмотря на стандартные меры обеспечения безопасности, стала 49-летняя Наргиз Аскерова, подметавшая проезжую часть дороги. От полученных травм женщина скончалась на месте. Кстати, правоохранители отметили, что на дворничихе был светоотражающий жилет, но даже он не спас ее от наезда.

Ровно через месяц, 27 марта вечером на мосту, расположенном на участке дороги, ведущей в бакинский международный аэропорт, в результате удара об открывшуюся дверь движущегося грузовика на месте скончалась сотрудница ЖЭУа Джамиля Салахова, 1965 года рождения. Очередной, седьмой по счету жертвой автонаезда стала женщина-дворник, тело которой нашли в минувшее воскресенье, 12 августа на трассе недалеко от станции метро «Мемар Аджеми».

Статистика прошлых лет показывает, что ежегодно в Баку в среднем фиксируется 5-7 ДТП, жертвами которых являются сотрудницы местных коммунальных служб. Но не меньше удивляет и тот факт, что еще в 2013 году Исполнительная власть Баку планировала закупить новую мусороуборочную технику за счет кредита, выданного Всемирным банком. Но почему-то сделка не состоялась. То ли деньги ушли на организацию очередного помпезного праздника, то ли на что-то еще, но коммунальные службы города новой техники не дождались. Зато привычной картиной стала женщина с метлой на автомобильных дорогах города, закрывающая лицо «косынкой-респиратором», торопясь собирающая мусор в большие коробки.

Под напором общественного мнения городские власти решили обеспечить женщин-дворников специальными жилетами с фосфорной вставкой, чтобы в темное время суток водители издалека могли заметить их. Скажем, в начале апреля в здании Исполнительной власти Сураханинского района была представлена новая спецодежда, подготовленная по заказу руководства МВД для работников коммунальных служб, отвечающих за чистоту улиц столицы. После торжественной части новую спецовку раздали труженицам коммунальных служб.

А дальше что? Уборщицы продолжали гибнуть под колесами машин, потому что работу они свою выполняли в ранние утренние часы, когда светло и светоотражающие жилеты им не были нужны. Но выяснился еще один важный и любопытный момент: в прошлом году в интервью сайту R+ представитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев сообщил, что «проведенный мониторинг показал, что в большинстве случаев наезды автомобилей на работников жилищно-коммунального хозяйства заканчиваются смертью последних. Скоро людей заменит специализированная уборочная техника. Эта техника в данный момент есть на балансе соответствующих структур (имеются в виду органы исполнительной власти)».

Возникает резонный вопрос: если техника имеется, то почему она не эксплуатируется? Почему она простаивает в гаражах ИВ Баку? Может у БТА неверная информация о материальной базе коммунального хозяйства столицы?

Как бы там не было, чиновники от правительства, наконец, раскошелились на закупку специальной коммунальной техники. Ее уже привезли из России. Есть информация и том, что ведутся переговоры и с немецкими компаниями о приобретении современных уборочных машин. Но изменится ли после этого ситуация на столичных дорогах? С пробками, дорожными знаками, женщинами в униформе, прижимающимися к обочине дороги, чтобы их не сбила машина? Не будет ли новая техника ржаветь в ангарах городского жилищно-коммунального объединения?

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