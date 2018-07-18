Замдиректора ГРА: За год приостановлено вещание с порядка 2 тыс. рекламных конструкций

«С целью упрощения имеющихся процедур регистрации предпринимателей, желающих разместить рекламу на открытом пространстве, в сентябре завершится создание электронной системы обращений».

Как сообщает Report об этом сказал замдиректора Государственного рекламного агентства Азербайджана (ГРА) Орхан Алиев.

Он также сделал предпринимателям предупреждение. Замдиректора агентства отметил, что предпринимателям следует обращать внимание на вид, технические требования и пригодность к эксплуатации рекламных конструкций.

О.Алиев отметил, что в течение года было приостановлено вещание с примерно 2 тыс. рекламных конструкций, составлено около 10 административных протоколов: «Штрафы различные, от 500 манатов до 10 тысяч манатов».

Замдиректора отметил, что агентство предпринимает шаги по сохранению норм азербайджанского языка в рекламе: «Каждый день поступают обращения в связи с такими фактами. Мы не позволяем нарушать нормы».

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