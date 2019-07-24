Закрыто дело против Берлускони

Итальянский суд прекратил дело против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.

Судья сказал, что расследование выявило некоторые «аномалии», но собранных доказательств недостаточно для продолжения рассмотрения дела, отметили источники.(Газета.ру)