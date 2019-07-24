Закрыто дело против Берлускони

Итальянский суд прекратил дело против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В марте 2016 года Госсовет отменил решение суда о том, что экс-премьер должен был передать 9,99% акций на сумму около €1 млрд принадлежащего ему банка Mediolanum. Прокуратура считает, что это решение может быть коррупционным.

Судья сказал, что расследование выявило некоторые «аномалии», но собранных доказательств недостаточно для продолжения рассмотрения дела, отметили источники.(Газета.ру)

| 2019-07-24T22:21:58+00:00 25 июля 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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