Закрытие авиабазы Инджирлик для США не входит в планы Турции

Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«В настоящее время изменения статуса базы Инджирлик не планируется», — сказал Калын журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и министр внутренних дел.