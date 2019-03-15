Законопроект подготовить — это вам не стихи сочинять

В статье Понты или must have? мы уже рассказали о преимуществах, ценах и дополнительных услугах, которые получает ребенок, обучающийся в частной школе.

Как мы и обещали, мы решили выяснить, соответствуют ли цены, которые устанавливают частные школы за обучение, уровню и качеству знаний? Неужели после таких сумм, потраченных на обучение ребенка, ему еще и репетиторов нанимают?

Оказалось, что у нас есть онлайн ресурс, который помогает найти любого педагога по любому предмету, что существенно облегчает поиски репетитора.

Нам достаточно было просто обзвонить десяток репетиторов. 6 (!) из 10 сказали, что у них есть ученики из частных школ. Остальные отметили, что дети из частных школ у них были в учениках.

Репетитор по предметам физика и математика Ахмед муаллим педагог с большим стажем. По его словам, к нему, в основном, приходят ученики государственных школ. “Но, есть у меня ученики и элитарной гимназии”, — уточнил он.

Педагог английского языка Наргиз ханум репетитор английского языка и у нее опыт работы, как со школьниками, так и с взрослыми. “Обычно, у меня корректируют знания абитуриенты. Но, у меня были два мальчика — ученики 6 класса одной частной школы. Пришлось “подтягивать” их 8 месяцев”, — говорит она.

Эльнура ханум новая в репетиторстве, она дает частные уроки по географии всего 4 года. Но, по ее словам, у нее были дети из разных частных школ. “Правда, это было пару лет назад, когда я только начинала заниматься репетиторством. Их приводили родители, просили подтянуть до программы обучения школы. Сейчас у меня таких учеников нет”.

Педагог алгебры-геометрии Малейка ханум отмечает, что программа в частных школах нередко слишком сложная и насыщенная, и дети просто не успевают усвоить ее. “Был у меня ученик 8 класса частной школы, ходил почти год, пока не почувствовал, что уже может справиться с испытательными экзаменами. На вопрос, почему в частной школе ему не объясняют предмет, который станет профильным в профессии, мальчик сказал, что у них другая программа обучения, и она сильно отличается от той, которая применяется на вступительных экзаменах”.

Из беседы с репетиторами, мы можем сделать только один вывод: в нашей стране и с нашей системой образования, они не просто нужны, а необходимы для всех, кто мечтает о высшем образовании.

Хотя, некоторые считают иначе. В среду во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса по науке и образованию председатель комитета Иса Габиббейли заявил, что законопроект «Об общем образовании» может быть вынесен на обсуждение парламента Азербайджана в третьем чтении.

По словам председателя комитета, во время обсуждения законопроекта был поднят вопрос о необходимости предотвращения репетиторства среди учителей.

«В ходе обсуждений, было, в частности, предложено повысить зарплату учителей, что помогло бы заметно сократить масштабы этого явления», — сказал Габиббейли. (под «этим явлением» депутат подразумевает репетиторство – прим. авт.)

Председатель парламентского комитета также отметил, что ведется регулярная работа по увеличению заработной платы учителей.

Было принято решение о вынесении законопроекта на третье чтение, пишет Trend.

Предложение, конечно хорошее, но только частично. Зарплату учителям на самом деле стоит поднимать. А то, прямо как в фильме “Ирония судьбы или с легким паром”, когда врач Женя Лукашин говорит школьному учителю Наде Шевелевой:

— А все-таки у нас с Вами самые замечательные профессии, самые нужные!

— Судя по зарплате — нет.

Итак, мы решили пойти дальше и уточнить, как же собираются запрещать репетиторство и почему?

К сожалению, связаться с самим Исой Габиббейли мы не смогли, так как он отключил телефон.

Но сценарий запрета может развиваться только в двух руслах: либо запретят учителям школ заниматься репетиторством в стенах самих школ, либо на дому.

В стенах школ этот запрет применен быть не может по одной простой причине: по законодательству в средних общеобразовательных школах разрешено проводить дополнительные платные занятия. Об этом Зеркало сказал представитель минобразования Джасарат Валехов. “Каждая школа на законных основаниях имеет право проводить платные дополнительные занятия для желающих”, — сказал он.

Если же речь идет о домашнем репетиторстве, то и здесь не все так просто.

Не минобразования же будет следить за учителями: чем они занимаются за пределами школы, приходят ли к ним ученики, платят ли дети за дополнительные занятия и так далее. Известно, что любая деятельность, за которую гражданин получает плату, предусматривает выплату налогов. А этими вопросами занимается министерство налогов. Представитель пресс-службы министерства налогов Шахин Мамедов в интервью Зеркало отметил, что к ним с просьбой регулировать вопрос репетиторства никто не обращался. “Возможно, этот вопрос еще только на стадии инициативы”, — предположил он. По словам Ш.Мамедова, ведомство занимается исключительно проверкой исполнения налоговых обязательств. “В последнее время достаточно много учителей получают идентификационный номер налогоплательщика, работают репетиторами и платят налоги, как того требует законодательство, так как это является предпринимательской деятельностью. Так что, я сомневаюсь, что репетиторство запретят. Разве что, если этот род деятельности будет запрещен законодательством”, — сказал он.

Так что, кто и как будет заниматься отслеживанием деятельности учителей в нерабочее время остается под большим вопросом.

Например, попасть в дом, чтобы узнать, преподает ли частным образом учитель, без разрешения хозяина недвижимости, налоговый инспектор прав не имеет. Это право есть исключительно у правоохранительных органов, и то только в том случае, если есть санкции на обыск. А если инспектор и попал на территорию жилплощади и увидел там учеников, то, как доказать, что педагог подготавливает их на платной основе? В общем, вопрос много, а ответов пока нет.

Откровенно говоря, мы всегда за реформы в области образования. Потому что образования — это то, без чего легко уничтожить целую нацию: пациенты умирают от рук необразованных врачей, здания рушатся от рук таких инженеров, деньги пропадают из-за таких экономистов и бухгалтеров, справедливость исчезает из-за таких юристов и судей. Крах образования — крах нации (автор неизвестен).

Поэтому любые предложения законописцев, если они, естественно, адекватные, можно только приветствовать.

Кстати, о предложениях. Мы, тут сидя в редакции, решили тоже выступить с предложением. Было бы неплохо, если бы чиновники, берущие взятки платили бы налоги с каждой из них.

Прямо, как в анекдоте.

Армянскому радио задают вопрос:

— Должен ли коммунист платить членские взносы с взяток?

Армянское радио отвечает:

— Если он честный коммунист, должен.