Законопроект об импичменте президента внесен Владимиром Зеленским в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, внес в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства. Текст  документа «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)» уже размещен на сайте украинского парламента.

Согласно проекту, основанием для досрочного прекращения полномочий президента Украины может стать лишь совершение им государственной измены или иного преступления.

В случае подозрения на наличие оснований для импичмента расследование должна проводить специальная временная комиссия Верховной рады Украины, говорится в законопроекте.

Принятие закона об импичменте было одним из предвыборных обещаний Зеленского.

 

| 2019-05-29T22:44:57+00:00 30 мая 2019, 00:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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