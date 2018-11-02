Агентство продбезопасности прокомментировало информацию о введении запрета на продажу живой птицы

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о введении запрета на импорт в страну мяса птицы и яиц, а также продажу живой птицы.

Как сообщили Report в Агентстве, подобная информация далека от реальности и не соответствует действительности: «Агентство продовольственной безопасности осуществляет экспертизу с точки зрения продовольственной безопасности импортируемого продовольствия и госконтроль в данной сфере.

На проведенной на прошлой неделе встрече с членами Общества птицеводов Азербайджана было принято совместное заявление, направленное на обеспечение продовольственной безопасности в рамках требований законодательства по соответствующей сфере, применение и развитие международных стандартов, а также защиту прав потребителей. Предусматривается реализация мер в данном направлении».

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