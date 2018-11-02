Агентство продбезопасности прокомментировало информацию о введении запрета на продажу живой птицы

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о введении запрета на импорт в страну мяса птицы и яиц, а также продажу живой птицы.

Как сообщили Report в Агентстве, подобная информация далека от реальности и не соответствует действительности: «Агентство продовольственной безопасности осуществляет экспертизу с точки зрения продовольственной безопасности импортируемого продовольствия и госконтроль в данной сфере.

На проведенной на прошлой неделе встрече с членами Общества птицеводов Азербайджана было принято совместное заявление, направленное на обеспечение продовольственной безопасности в рамках требований законодательства по соответствующей сфере, применение и развитие международных стандартов, а также защиту прав потребителей. Предусматривается реализация мер в данном направлении».

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| 2018-11-02T23:47:45+00:00 3 ноября 2018, 06:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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