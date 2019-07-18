Законодатели США проголосовали против продаж оружия Саудовской Аравии

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы заблокировать продажи оружия Саудовской Аравии и другим союзникам на сумму 8,1 миллиарда долларов в укор президенту Дональду Трампу, который, вероятно, наложит вето на этот законопроект, сообщает Голос Америки.

Законодатели, многие из которых возмущены ролью Эр-Рияда в убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи в прошлом году, приняли три резолюции, позволяющие предотвратить спорные продажи, объявленные Трампом ранее в этом году в рамках чрезвычайных мер.

Блокирующие продажи резолюции уже были одобрены Сенатом и теперь будут направлены в Белый дом, где, как ожидается, Трамп наложит на них вето – третье за период своего президентства.

В то время как решение Палаты представителей было принято уверенным большинством голосов, оно было меньше двух третей, необходимых для преодоления вето Трампа.