Законодатели США хотят лишить Трампа правовой базы для начала войны с Ираном

Сразу несколько законодателей от Демократической и Республиканской партий призвали в среду к отмене закона «О разрешении на использование военной силы» (Authorization for Use of Military Force, сокращенно – AUMF) в связи с ростом напряженности в отношениях между США и Ираном. В течение последних 20 лет американские президенты использовали этот закон для применения военной силы на территории иностранных государств, сообщает Голос Америки.

Демократ Барбара Ли и ее коллега, республиканец Томас Мэсси провели в среду пресс-конференцию с участием еще нескольких законодателей. Они призвали отменить закон AUMF, принятый в 2001 году после террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Подкомитет Палаты представителей одобрил во вторник поправку к проекту оборонного бюджета на следующий год, которая предусматривает отмену AUMF.

По словам законодателей, Конгресс должен отменить и заменить закон спустя 18 лет после его принятия. Авторы инициативы считают, что AUMF изначально был «слишком всеобъемлющ», и его ни в коем случае нельзя использовать в качестве правовой базы для начала войны с Ираном.

Законодатели опасаются, что теперь президент Дональд Трамп может воспользоваться законом для атаки на Тегеран. Представители администрации попытались уверить конгрессменов в обратном. Во вторник для каждого члена Конгресса были проведены брифинги с секретной информацией об угрозах со стороны Ирана.