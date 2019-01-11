Закон «О соплеменниках» поможет азербайджанцам из Грузии?

10 января 2018 года в Международном пресс- центре состоялась пресс- конференция, организованная представителями азербайджанцев, проживающих в Грузии.

Выступивший на пресс- конференции эксперт по кавказским народам Камран Рамазанлы рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются азербайджанцы, которые приезжают из Грузии, и заявил о необходимости принятия Закона «О соплеменниках».

«Сегодня азербайджанцы, которые являются гражданами Грузии, но проживают на своей исторической родине, делятся на несколько категорий: это студенты, рабочие, азербайджанцы, которые въехали на территорию Азербайджана из Грузии во времена правления Звиада Гамсахурдиа. И наконец, проживающие в Грузии наши сородичи, которые приезжают в Азербайджан, к своим близким родственникам», — сообщил Камран Рамазанлы.

По словам эксперта, рабочие – сталкиваются с проблемами во время принятия на работу и регистрации.

«Искусственно создаваемые препоны могут привести к тому, что азербайджанцы, являющиеся гражданами Грузии, предпочтут ехать за куском хлеба не на свою историческую родину, а в Россию, например, или в другие страны.

А это может привести к уменьшению количества азербайджанцев в Грузии».

Как отметил Камран Рамазанлы, все, кто приезжает к своим родственникам в Азербайджан из Грузии, тоже сталкиваются с проблемами. «Им постоянно приходится решать вопрос с регистрацией, потому что проживание в Азербайджане без регистрации грозит крупным штрафом. Но ведь они – азербайджанцы. Мы считаем, что нельзя применять штрафы к своим соотечественникам.

Проблемы, также имеются у азербайджанцев, которые въехали на территорию Азербайджана из Грузии во времена правления Звиада Гамсахурдиа в 90 –е годы. Они до сих пор не могут получить азербайджанское гражданство. И это, несмотря на то, что среди них ни мало тех, кто воевал за освобождение Карабаха», — сказал Рамазанлы.

Другой участник пресс- конференции Асиф Байрамов рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются студенты – азербайджанцы, граждане Грузии.

«Им отказываются предоставлять право на получение бесплатного высшего образования. Они как иностранцы, вынуждены платить за обучение в вузах», — сказал Асиф Байрамов.

Он также коснулся вопросов образования в самой Грузии.

«Действующая в Грузии система образования ведет к ассимиляции азербайджанцев. Мы же выступаем за ту модель образования, которая способствовала бы интеграции азербайджанцев в грузинское общество и одновременно позволила бы им сохранить свою идентичность», — подчеркнул Асиф Байрамов.

Подводя итог мероприятия, Камран Рамазанлы сказал, что обратился через facebook к руководителю Государственной миграционной службы Вюсалу Гусейнову с просьбой о встрече.

«Я написал на его странице, и он откликнулся на мою просьбу. Мы встретились 7 декабря прошлого года, и я рассказал о проблемах.

Он выразил готовность сотрудничать с нами», — сообщил организатор пресс- конференции.

Однако, по мнению Камрана Рамазанлы, для решения проблем азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии, недостаточно только помощи руководителя миграционной службы.

«Необходимо принять специальный закон «О соплеменниках»», — считает Камран Рамазанлы.

После выступлений, организаторы ответили на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос журналиста # о том, «Какие права должен предоставить закон «О соотечественниках», проживающим в Грузии азербайджанцам?», Камран Рамазанлы сказал: «Этот закон должен предоставить азербайджанцам, проживающим в Грузии все права, которыми обладают граждане Азербайджана. Естественно за исключением права избираться и быть избранным».

По словам К.Рамазанлы, эту идею поддержали депутаты парламента, с которыми он встречался. «Депутат Милли Меджлиса, руководитель Совета прессы Афлатун Амашов собирается выступить на предстоящей сессии с предложением о принятии данного закона», — подытожил Камран Рамазанлы.

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