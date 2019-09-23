Заключительный сезон «Игры престолов» стал «лучшим драматическим сериалом» года

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Emmy», вновь став «лучшим драматическим сериалом» года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
Конкуренцию «Игре престолов» в этой категории составили «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Последний, восьмой сезон «Игры престолов» вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy. Нынешняя победа для «Игры престолов» в этой номинации четвертая по счету.