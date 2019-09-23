Заключительный сезон «Игры престолов» стал «лучшим драматическим сериалом» года

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» завоевал награду телеакадемии США «Emmy», вновь став «лучшим драматическим сериалом» года, церемония вручения награды проходила в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе и транслировалась на телеканале Fox.
Конкуренцию «Игре престолов» в этой категории составили «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
Последний, восьмой сезон «Игры престолов» вышел на экраны в апреле. Сериал, который снимался на протяжении последних десяти лет, стал самым титулованным за всю историю Emmy. Нынешняя победа для «Игры престолов» в этой номинации четвертая по счету.
| 2019-09-23T08:30:38+00:00 23 сентября 2019, 10:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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