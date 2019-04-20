Закир Гасанов выразил соболезнования турецкому министру

Министр Обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с соболезнованиями министру Национальной Обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба, генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих в ходе контртеррористических операций, проведенных Вооруженными Силами Турецкой Республики.

Как сообщает сайт Минобороны, в письме говорится:

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными Силами братской Турецкой Республики. Ваше горе — это и наше горе тоже.

Мы всегда находимся рядом с Вооруженными Силами братской Турции и всеми силами поддерживаем их в жесткой борьбе против терроризма.

Да успокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым».