Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

2 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимися с визитом в нашей стране сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии противостояния войск и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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