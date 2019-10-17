Закир Гасанов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

17 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимися с визитом в нашей стране сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анжеем Каспшиком.

Как сообщает официальный сайт оборонного ведомства, в ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на линии соприкосновения войск, армяно-азербайджанской государственной границе, в частности в Газахском направлении фронта и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

| 2019-10-17T16:44:25+00:00 17 октября 2019, 20:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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