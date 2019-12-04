Закир Гасанов принял участие в открытии новых военных объектов инженерного назначения в прифронтовой зоне

Продолжается деятельность, осуществляемая согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану модернизации Азербайджанской Армии и проведению работ по реконструкции.

Как сообщили в Министерстве обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых военных объектов инженерного назначения в прифронтовой зоне.

Руководство министерства обороны также ознакомилось с новым зданием штаба. Было отмечено, что административные и служебные помещения штаба, оснащенные централизованной системой отопления, электричеством, водо- и газопроводом и линиями коммуникации, также оборудованы мебелью.

Министру обороны было доложено, что для выполнения задач, свойственных инженерно-саперным воинским частям и совершенствования этих подразделений с технической точки зрения, а также повышения их боевого потенциала была закуплена и передана войскам современная техника. Парк хранения различных видов техники, применяемой в ходе инженерного обеспечения военных операций, тактические классы, предназначенные для подготовки личного состава и другие административные здания полностью оснащены соответствующим оборудованием и средствами наглядной пропаганды.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания командованию войск в связи с повышением боеспособности подразделений и эффективным использованием боевых средств.

В завершение руководство министерства пообедало вместе с личным составом.