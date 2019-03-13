Закир Гасанов посетил передовые подразделения

Осуществляющий общее руководство широкомасштабными учениями, проводимыми согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в передовых подразделениях.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

Министру обороны была доложена оперативная обстановка. Генерал-полковник З.Гасанов понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр обороны принял участие в открытии новой солдатской казармы, осмотрел оружейный склад, идеологическую комнату, столовую, бытовое помещение, душевые кабины и вещевой склад. Министр также принял участие в открытии нового жилого комплекса, состоящего из служебных объектов.

Поинтересовавшись проделанной работой, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул, что мероприятия в сфере улучшения социально-бытовых условий военнослужащих будут проводиться и впредь благодаря вниманию и заботе нашего государства.

Министр обороны наградил отличившихся на службе военнослужащих и побеседовал с личным составом за чайным столом.

Затем министр, встретившись с жителями одного из сел, расположенных в прифронтовой зоне, побеседовал с ними об обороне населенных пунктов и обеспечении безопасности населения.