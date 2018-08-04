Закир Гасанов открыл базу ВВС в прифронтовой полосе

По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева продолжается деятельность в сфере повышения боеготовности и улучшения социально-бытовых условий личного состава Военно-воздушных сил (ВВС), говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии новой воинской части ВВС в прифронтовой зоне и ознакомился с условиями, созданными здесь для личного состава.

Руководство ведомства также осмотрело здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, комнаты для проведения занятий, кухню, продовольственные и вещевые склады, прачечную, строевой плац, контрольно-пропускной пункт, а также другие служебные и административные помещения.

Министр обороны довел до личного состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим в сфере армейского строительства, и дал командованию конкретные указания в связи с повышением уровня боевой подготовки.

Затем руководство Минобороны пообедало вместе с военнослужащими.

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