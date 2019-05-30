Заканчивается двухнедельный срок: отступится ли Эрдоган?..

Казалось бы, в этом вопросе все точки над «i» расставлены: системы С-400 уже куплены и в самые ближайшие месяцы будут доставлены в Турцию.

Турецкие источники даже называют точную дату: ракетные комплексы будут доставлены в Турцию в июне и июле этого года.

Не изменил ситуацию и визит генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга в Турцию. В начале мая он посетил Анкару по той причине, что в столице Турции должно было пройти очередное заседание Атлантического Совета.

Но центр тяжести обсуждаемых вопросов с самого начала был смешен в сторону проблемы о российских ракетных комплексах. Столтенберг в очередной раз заявил, что российские комплексы не будут вписываться в общую схему системы ПВО НАТО. Но руководство Турции заявило, что их решение остается в силе, система, как уже заметили выше, в самые ближайшие месяцы будет доставлена в страну, а в майе около сотни турецких военных будут проходить соответствующую подготовку в военно-учебных центрах России.

Но многие ведущие зарубежные наблюдатели, особенно специалисты по проблемам вооружений и безопасности продолжают настаивать на том, что покупка комплексов, даже их доставка в Турцию еще ничего не значит. Один американский политолог даже заявил, что система уже куплена и будет доставлена в Турцию, но она останется в упаковках. Как ни странно, во время своего рабочего визита и генеральный секретарь НАТО заявил, что обнадеживающими являются и переговоры между Анкарой и Вашингтоном по покупке ракетных комплексов Патриот. А это значит, что существуют и альтернативные варианты, и Вашингтон в отличие от прежних настроений уже согласен продавать Турции свои ракетные комплексы.

Пока же между Анкарой и Вашингтоном наблюдается определенное трение. США заявляют, что в случае не отказа Анкары от российских систем они остановят действие договора о доставке в Турцию 100 самолетов F-35, даже грозят, что примут экономические санкции против своего военно-политического союзника.

Развяжется ли этот узел в ближайшее время? Трудно сказать, что-то определенное в этом контексте. Что будет, если Турция откажется от ракетных комплексов России? Может ли повториться ситуация, которая была во время известного самолетного инцидента?

Думается, что вероятность этого слишком мала. Если взять торговый баланс между двумя странами сразу станет очевидным, что Москва импортирует в Турцию больше товаров и услуг, чем последняя. Поэтому если Анкара откажется от комплексов С-400 ничего страшного не произойдет.

Конечно, есть такие понятия, как имидж государства, его привязанность к своим межгосударственным обязательствам, самостоятельность при принятии тех или иных решений. Но в мире существуют определенные реалии – Турция является членом НАТО и военным союзником США, поэтому она вынуждена учитывать эти реалии.

Что касается возможного экономического давления США, надеемся, что в настоящее время, когда отношения между Вашингтоном и Тегераном накалены до предела, США не пойдут на обострение отношений еще с одним ведущим государством региона.

Но есть другое, не менее важное обстоятельство. В настоящее время США работают над весьма грандиозным ближневосточным планом, который, по мнению вашингтонских стратегов, должен окончательно решить арабо-израильскую проблему.

Известно, что в настоящее время отношения между Израилем и Турцией не очень-то гладкие, а это значит, что США предусматривают определенное давление и в отношении турецких властей, которые систематически критикуют политику США и Израиля в регионе.

Заметим, что некоторые турецкие эксперты считают, что лучше будет, если президент Р.Т.Эрдоган не будет упорствовать в вопросе о российских ракетных комплексах.

В принципе, турецкий президент уже добился своих целей: США готовы к диалогу с ним, вдобавок, в отличие от прежних времен даже согласны продавать Турции свои ракетные комплексы – да, речь идет о системе Патриот.

В противном случае, от этого процесса выиграет только Россия. Во-первых, она будет выигрывать в финансовом плане.

Во-вторых, будет в выигрыше в военно-техническом аспекте: понятно, что установкой и подготовкой комплекса к эксплуатации будет заниматься российская сторона, а это значит, что она получит доступ к важному компоненту оборонительной системы Турции, возможно, даже НАТО.

В-третьих, если турецкие власти не изменят свое решение, тогда напряженности в отношениях США и Турции точно не избежать. А от этого снова выиграет Россия, потому что Анкара будет вынуждена еще больше приблизиться к Москве.

А непосредственным результатом последнего станет заметное ослабление позиций Анкары в сирийском военно-политическом театре. В настоящее время Тегеран занят в основном своими проблемами. Если и Турция будет вынуждена думать о том, как защищать себя от давлений США, тогда перед Россией в сирийском вопросе откроются «новые горизонты». Не к этому ли стремилась все это время Россия?..