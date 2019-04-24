Займися своєю справою

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не перестает удивлять. Вообще смешить публику этому персонажу из реального мира армянского зазеркалья удается на славу. То он денно и нощно говорит о «независимой» Армении после своего прихода к власти, то выступает с бредовой идеей об участии «нкр» в переговорах по карабахскому урегулированию, то вслух озвучивает мечту об экономической революции, представляя ее в виде некой государственной программы.

К величайшему сожалению «ереванского мечтателя», ни одна его радужная иллюзия не реализована, и надежд на претворение в жизнь таковых нет. Терпя сокрушительное фиаско на посту первого лица Армении, стремительно растрачивая доверие своего же народа, Пашинян решил попробовать свои силы в несколько иной плоскости.

Бремя «сильного политика» ему оказалось не по плечу, и премьер-министр заделался консультантом. Говоря словами Остапа Бендера, «графа Монте-Кристо из него не вышло, и ему пришлось переквалифицироваться в управдомы».

Возомнив себя персоной, тождественной фигуре блестящего политика Уинстона Черчилля, Пашинян стал раздавать советы. Захотел, так сказать, дать мастер-класс новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], — сказал он. — Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

По его словам, этот совет касается не только общения с президентом России. «Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, — сказал премьер-министр Армении и добавил: — Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь».

После такого «дельного» совета, прозвучавшего из уст Пашиняна, на ум приходят слова его же соплеменника, известного актера Армена Джигарханяна, исполнившего роль Горбатого в знаменитом фильме: «Ты поучи жену щи варить».

Не знаю, как обстоят дела в семье Пашинянов со стряпней, но вот в политическую кухню, тем более чужого государства, ему лезть не стоило.

Первым делом стоит отметить, что слышать от представителя народа, чья история сплошь и рядом соткана из фальсификаций, разглагольствования о честности, по меньшей мере, странно.

Во-вторых, политика – это игра в покер, в которой блеф является одной из составляющих победы. Политик, который играет в открытую, демонстрируя визави все свои козыри, обречен на поражение.

В-третьих, Пашинян на заре своего восхождения в кресло премьера попытался «честно» повернуться лицом к Западу, а спиной к Москве. В Кремле на такую попытку также отреагировали «прямо, честно и без подвохов», дав понять, что армянский сверчок должен знать свой шесток. «Честный» Пашинян все понял, и Армения снова заняла свое место там, откуда хотела выбраться.

И вот этот человек советует Зеленскому, как следует выстраивать отношения с Россией. Украине еще повезло, что Пашинян в качестве примера не привел Армению. Как говорят украинцы, не лізь куди не треба, займися своєю справою…