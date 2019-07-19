Захвата моря не было — участок «законно» продали

Вот уже два десятилетия в Азербайджане общественность возмущается по поводу ограждения морского побережья олигархами.

Представители власти неоднократно заявляли, что этому будет положен конец, что они борются с незаконными ограждениями всеми силами. Несмотря на заверения, виллы на берегу моря растут как грибы после дождя, и чиновники вовсе не торопятся их сносить.

16 июля 2019 года СМИ распространили информацию о том, что Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) оштрафовало известного бизнесмена, владельца торгового центра «Садарак» Юсифа Гадимбейли за незаконное ограждение земельных участков в прибрежной полосе Каспийского моря. Он был признан виновным в нарушении статьи 248.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Данная статья предусматривает ответственность за нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися на 20-50-метровой прибрежной полосе принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера).

Ю.Гадимбейли был признан виновным в совершении повторного правонарушения в течение одного года со дня вступления в силу административного взыскания. Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 5000 манатов, на должностных лиц в размере 10000 манатов, на юридических лиц в размере 50000 манатов.

Если защита неприкосновенности государственной собственности возложена на Государственный комитет по имущественным вопросам, почему штраф за нарушение статьи 248.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках наложен Министерством экологии и природных ресурсов?

С этим вопросом мы обратились к пресс- секретарю Государственного комитета по имущественным вопросам Гулу Халилову.

«Это Государственный комитет по имущественным вопросам оштрафовал Юсифа Гадимбейли, а не Минэкологии. Мы даже в суд на него подавали» — удивился пресс- секретарь Госкомимущества.

Пресс- секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова подтвердила высказывания Гулу Халилова. «Мы не штрафовали Юсифа Гадимбейли. Это ошибочная информация», — сказала она #.

В 2003 году тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал указ, согласно которому запрещалось строительство на 130-метровой прибрежной зоне. Позже был принят закон, который уменьшил зону захвата до 50-метров. Но и этот закон не соблюдается.

# удалось выяснить местонахождение земельного этого участка, принадлежащего владельцу торгового центра «Садарак» Юсифу Гадимбейли. Данный участок находится на территории поселка Шихово, который является территорией Сабаильского муниципалитета.

Как заявил # заведующий юридическим отделом муниципалитета поселка Сабаиль Натик Кязимов, никакого захвата прибрежной полосы не было. «В 2006 году Юсиф Гадимбейли на вполне законных основаниях приобрел земельный участок. Основанием для этого являлось распоряжение Сабаильского муниципалитета. Он заплатил за эту землю соответствующую сумму в Государственную казну. И этот земельный участок не входит в прибрежную зону, на которой запрещено проведение строительных работ», — заверил нас начальник юридического отдела муниципалитета Натик Кязимов.

«Это незаконно. Сабаильский муниципалитет предоставил Юсифу Гадимбейли землю в прибрежной полосе, на которой, согласно указу президента, ведение строительства категорически запрещено. Эта территория является государственной собственностью и не имеет никакого отношения к муниципалитету. Гадимбейли построил на берегу моря, не один, а два дома. Во время строительства этих домов он также захватил еще часть государственной земли. Более того, он захватил часть моря, где выращивал рыбу. Мы обратились в правоохранительные органы для принятия мер в отношении Юсифа Гадимбейли. Скорее всего, мы также обратимся в правоохранительные органы для принятия мер в отношении сотрудников муниципалитета, продавших Юсифу Гадимбейли земельный участок в прибрежной полосе», — заявил пресс- секретарь Госкомитета по имущественным вопросам Гулу Халилов .

Можно подумать, Гадимбейли — единственный, кто захватил прибрежную полосу. Такие «морские владения» возведены практически по всему побережью, а Госкомитет чего-то выжидает. Не штрафовать надо, а сносить владения этих каспийских «нептунов», чтобы и другим неповадно было.