Захваченные квартиры не будут освобождены

24 июля Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев приступил к экстренному заселению вынужденных переселенцев, которые 25 лет ждали своей очереди на жилье.

Ключи от квартир в построенных на средства Фонда Гейдара Алиева домах были переданы 320 семьям.

Всего в жилищном комплексе, построенном в Гарадагском районе Баку, насчитывается 1026 квартир (sputnik.az).

Правда, не все вынужденные переселенцы 25 лет ждали своей очереди на жилье. Некоторые из них силой или обманом захватили квартиры жителей столицы, которые оказались не в состоянии себя защитить.

В редакцию «Зеркало» обратились жительницы города Баку Марина Антакова и Асия Исмаилова. «В 2000 году я приобрела жилье по адресу Насиминский района улица М.Марданова дом. 60 квартира 18. В том же году вынужденные переселенцы захватили мою квартиру. Я обратилась с жалобой в Насиминский районный суд. Решением Насиминского районного суда захватчики должны были освободить мою квартиру, при условии предоставления им другого жилья исполнительной властью Насиминского района. Но исполнительная власть отказалась от предоставления жилья. Поэтому решение суда так и не было исполнено», — рассказала нам Марина Антакова.

По словам другой пострадавшей Асии Исмаиловой, до 2000 года она проживала по адресу Сабаильский район, Бухтинский переулок, дом 3, квартира 8.

«В 2000 году я попала в больницу. Воспользовавшись моим отсутствием, семья вынужденных переселенцев захватила мою квартиру. Я обратилась с иском в Сабаильский районный суд. Суд принял решение о выселении вынужденных переселенцев из моей квартиры, при условии предоставлении исполнительной властью Сабаильского района отдельного жилья. Но решение суда так и не было исполнено, так как исполнительная власть отказалась выделить захватчикам жилье. Сегодня я вынуждена снимать жилье, а вынужденные переселенцы живут в моей квартире», — говорит Асия Исмаилова «Зеркало».

«Непонятно на каком основании судебные органы принимали решение о предоставлении жилья вынужденным переселенцам, захватившим чужие квартиры», — заявил «Зеркало» адвокат Вагиф Алиев. По словам Вагифа Алиева, ни Гражданский кодекс, ни жилищный кодекс страны, не подразумевают предоставление вынужденным переселенцам, захватившим чужое жилье, квартир в качестве компенсации.

Собирается ли Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев решать проблему по размещению переселенцев, захвативших чужие квартиры?

Этот вопрос мы задали главе пресс-службы Госкомитета Ибрагиму Мехтиеву. «В марте 2017 года было проведено заседание Кабинета министров, на котором принято решение о переселении вынужденных переселенцев, проживающих в стесненных условиях, в нормальные квартиры.

В будущем вынужденные переселенцы, захватившие чужие квартиры, также будут переселены в новые дома», — сообщил пресс- секретарь «Зеркало». На вопрос, когда наступит это будущее, И.Мехтиев ответил: «Пока неизвестно».

А загвоздка в том, что согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева за № 298 от 1 июля 2004 года, выселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест их проживания запрещается без предоставления им жилья. Вот и получается, что суд выносит решение, а исполнительная власть не знает, куда их переселить.

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