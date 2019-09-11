Захарова уличила во лжи Болтона и американские СМИ

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке увольнение помощника президента США Джона Болтона.

По ее словам, Болтон скрывал реальное положение дел в администрации президента, а также распространял фейковые заявления в отношении России и ряда других стран.

Захарова напомнила, что в июне 2019 года Болтон выступил с заявляем, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай «пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа».

Кроме того, представитель МИД обратилась к СМИ, которые цитировали слова экс-помощника американского главы, не проверив факты. Захарова считает, что извиниться «за этот конкретный фейк» должны как средства массовой информации, так и Болтон.

| 2019-09-11T15:04:39+00:00 11 сентября 2019, 15:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss