Захарова: США сделают все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая

США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы — они уже реализуются», — сказала она.

Дипломат также отметила, что на Западе «очень сильно испугались» того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.

| 2019-06-09T18:53:48+00:00 9 июня 2019, 19:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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