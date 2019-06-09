Захарова: США сделают все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая

США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

«Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум — все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы — они уже реализуются», — сказала она.

Дипломат также отметила, что на Западе «очень сильно испугались» того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.