Захарова согласилась со словами Макрона про «смерть мозга» НАТО

«Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО. Одно «но» (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20-й век — две мировые. 19 и далее в глубь веков — бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в «пунктах Вудро Вильсона», прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу — остановить бесконечные европейские раздоры. Но при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития», — написала Захарова на своей странице в Facebook

Ранее Макрон в интервью журналу «Экономист» заявил, что «НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Президент Франции отметил отсутствие «координации по стратегическим решения между США и партнерами по НАТО» и заявил об «агрессии со стороны другого партнера по НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту без координации».(РИА Новости)