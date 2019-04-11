Захарова: признав КСИР террористической организацией, США демонизируют Иран

Решение США о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией является свидетельством продолжения курса США на ужесточение давления на Иран. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решение США включить Корпус стражей исламской революции в число террористических организаций вписывается в линию США на демонизацию Ирана, оказание на него максимального давления», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что МИД РФ оценивает курс США на конфронтацию с Ираном как деструктивный и недальновидный. В этой связи она отметила, что «без участия Тегерана построение прочной архитектуры региональной безопасности на Ближнем Востоке невозможно, как и обеспечение стабильности ситуации в Сирии, Ираке, Афганистане».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила и о других мерах давления США на Иран. «Масштабные санкции, которые вводятся американцами в обход Совета Безопасности ООН, односторонний выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, который обеспечивает мирный характер ядерной программы Тегерана, шаги по выдавливанию иранских сил из Сирии, где они находятся по приглашению законного правительства страны», — перечислила она.