Захарова ответила вступившейся за русских туристов Зурабишвили

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что все россияне, желающие посетить страну, должны иметь такую возможность.

«Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из «мыжбратских» чувств? Нет, очевидно, что Вы сейчас очень стараетесь, и это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора», — написала дипломат в своем Facebook в воскресенье, 23 июня.

Как подчеркнула Захарова, российские туристы должны лишь чувствовать, что их встречают как самых дорогих гостей, а не обходить стороной большие скопления людей в Тбилиси и читать сводки с внутриполитических полей.

«Если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен. Ничего личного, просто бизнес», — подытожила представитель МИД России.

Ранее 23 июня Зурабишвили отреагировала на решение российских властей приостановить прямое авиасообщение между двумя странами с 8 июля. По ее мнению, российские туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего.

Поводом для запрета авиасообщения стали массовые протесты, которые разгорелись 20 июня. Они связаны с выступлением председателя Международной ассамблеи православия россиянина Сергея Гаврилова, который открыл сессию ГА МАП, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики, в том числе оппозиционных. Они покинули заседание, в результате чего встреча была сорвана.

Позже ситуация накалилась, в центре грузинской столицы начались демонстрации. Митингующие закидали яйцами и бутылками отель Radisson, где находилась российская делегация, на главу которой было совершено нападение. Тогда же представители оппозиции вместе с многотысячной толпой начали штурм здания парламента страны в центре Тбилиси.

Спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 правоохранителей (iz.ru)