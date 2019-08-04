Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым «должен вернуться в состав Украины». Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новым властями Украины, пишет РИА Новости.