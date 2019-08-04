Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым «должен вернуться в состав Украины». Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новым властями Украины, пишет РИА Новости.
«Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
| 2019-08-04T19:51:48+00:00 4 августа 2019, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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