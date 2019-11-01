Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым. Об этом сообщает URA.RU.

Представитель дипведомства назвала заявление бессмысленным, а также отметила, что не видит смысла в комментировании каждого высказывания представителей НАТО.

Она также подчеркнула, что в будущем министерство официально ответит на подобное заявление альянса.

«Подобные заявления — это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — подчеркнула Захарова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.