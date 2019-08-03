Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, данная провокация направлена на пропагандистский эффект и продвижение темы санкций в СМИ.
Она пояснила, что Соединенные Штаты используют дело Скрипаля, чтобы обострить отношения с Россией.
Для этого, подчеркнула Захарова, американские власти используют откровенную провокацию и скрывают ее участников из-за боязни разоблачения.