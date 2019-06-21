Захарова назвала цель протестов в Грузии

Целью событий в Грузии является дестабилизация ситуации в стране и борьба за власть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».
«Цель понятна — дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть, передел этого государства в очередной раз», — заявила она в эфире телеканал «Россия-1«.