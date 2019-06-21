Захарова назвала цель протестов в Грузии

Целью событий в Грузии является дестабилизация ситуации в стране и борьба за власть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применившим слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По последним данным минздрава, число пострадавших достигло 240 человек.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что те, кто поощряют внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».
«Цель понятна — дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть, передел этого государства в очередной раз», — заявила она в эфире телеканал «Россия-1«.
| 2019-06-21T21:34:52+00:00 21 июня 2019, 23:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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