Захарова довольна взаимным визитом журналистов из Азербайджана и Армении

Взаимный визит журналистов из Азербайджана и Армении является показателем намерения сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Такие визиты состоялись в период между 17 и 21 ноября при координирующей роли личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Мы рассматриваем это совместное мероприятие как показатель намерения сторон способствовать установлению контактов между армянами и азербайджанцами. Мы считаем, что подобные гуманитарные акции направлены на подготовку населения к миру. Следует продолжать и мы, будем, безусловно, их поддерживать. Со своей стороны, мы продолжим оказывать сторонам необходимое посредническое содействие», — сказала она.