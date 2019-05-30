Захарова: Агрессивные действия Вашингтона по всему миру выходят за все мыслимые рамки

Агрессивные действия Вашингтона по всему миру выходят за все мыслимые рамки. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова спецпредставителя Госдепартамента по Ирану Брайана Хука о готовности применить военную силу в качестве ответной меры против Тегерана.

«Дождем полились заявления «партнеров» по Ирану. Агрессивное поведение Соединенных Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитой вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся «управлять» вселенной. Проходили. Последствия известны», — заявила Захарова.

Ранее Хук заявил, что Соединенные Штаты ответят с применением военной силы в случае нападения со стороны Ирана. Кроме того, он отметил, что Вашингтон введет санкции в отношении любых физических лиц и компаний, которые попытаются импортировать сырую нефть из Ирана в обход американских рестрикций.