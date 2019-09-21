«Заговор» в Исмаиллы раскрыт и подавлен

ИВ Исмаиллы пытается скрыть факт отравления

18 сентября 2019 года в Исмаиллинском районе произошло массовое отравление.

Инцидент произошел в селе Талыстан во время «Картофельного фестиваля». Внезапно ухудшилось состояние 7 участников фестиваля, все они были доставлены в центральную районную больницу. Согласно предварительной информации, состояние ухудшилось после употребления донеров, которые продавались на фестивале. По факту ведется расследование.

Заместитель главы исполнительной власти Исмаиллинского района Ровшан Агаев, к которому мы обратились за комментарием, сказал #: «Фестиваль проходил 18 сентября с 12 до 2 часов дня. Да, они принимали пищу на фестивале. Но ведь в больницу в связи с отравлением они обратились 19 сентября в 12 часов дня. Они же что-то еще ели в этот день, вполне возможно, какую-то некачественную пищу», — допускает Ровшан Агаев.

Мы связались с главным врачом Центральной Исмаиллинской больницы Айдыном Асадовым, который заявил, что отравления вообще не было. «Это было желудочно — кишечное расстройство. После того как им была оказана необходимая помощь, они отпущены домой. Если это было отравление, то почему не отравились другие участники фестиваля?», — задается вопросом главный врач.

На вопрос, может ли у 7 человек одновременно быть желудочно – кишечное расстройство, главврач дал следующий ответ: «Вы, почему задаете провокационные вопросы? Возможно, они договорились, и это заговор».

По словам директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имрана Абдуллаева, кишечно – желудочное расстройство одновременно у нескольких человек может быть связано только с пищей.

Другой эксперт доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла, тоже считает, что кишечно – желудочное расстройство, как правило, является результатом отравления и наступает во время пищевых токсикоинфекций. «Пищевые токсикоинфекции — это острые кишечные инфекционные болезни, возникающие в результате употребления в пищу продуктов, в которых размножились микроорганизмы и накопились токсины», — сообщил Адиль Гейбулла.

А 20 сентября 2019 года СМИ распространяют заявление заместителя главы Исполнительной власти района Ровшана Агаева о том, что на фестивале картофеля в Исмаиллинском районе не был зафиксирован факт массового отравления.

«Врачи утверждают, что это не отравление, а солнечный удар. Пострадавших привезли с поля, и им был поставлен предварительный диагноз — «солнечный удар». В больнице всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, самочувствие у них нормальное, и они уже отпущены домой», — сказал Агаев.

По мнению руководителя Союза потребителей Азербайджана Эюба Гусейнова, отрицая факт отравления, исполнительная власть Исмаиллинского района пытается прикрыть бездействие Агентства продовольственной безопасности. «Все производители пищи, в том числе донерные проходят регистрацию в Агентстве продовольственной безопасности, которое выдает им сертификат качества. Агентство обязано периодически проверять качество производимой там продукции», — считает Эюб Гусейнов.

Согласно https://yandex.ru/pogoda/ismailly/month/september,

18 сентября температура воздуха в Исмаиллинском районе была +27. Согласитесь маловато для «солнечного удара», тем более, что фестиваль длился всего 2 часа, если верить замглаве ИВ района Ровшану Агаеву. А выяснить, в чем заключался «заговор», нам не удалось, главврач Центральной больницы Айдын Асадов отказался ответить на этот «провокационный» вопрос.