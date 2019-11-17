Загадочные отношения

Удивительно все же отношение сильных стран мира сего к такой небольшой и, казалось бы, мало какую пользу представляющей для них Армении. Какое бы зло ни творили власти этой страны, все им почему-то сходит с рук. Вооруженный захват и оккупация в течение десятков лет значительной части территорий соседнего государства? Ничего страшного. Необоснованные территориальные претензии к другой соседней стране – члену НАТО? И это не беда.

А на днях, на заседании комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Армения просто и открыто вошла в группу стран-изгоев, проголосовавших против антикремлевской резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

На заседании обсуждался обновленный проект этого документа, сообщается на официальном сайте ООН. И окончательно он будет рассмотрен на заседании комитета Генасамблеи ООН в декабре.

Против резолюции в общей сложности проголосовали 23 страны. И среди них, кроме Армении и собственно России, такие «светочи демократии и свободы» как Беларусь, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Иран, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Говорящий список, не так ли? Как раз все те, кто давно и не без оснований вызывают у консолидированного Запада неприятие и тревогу. Но задаются ли все эти передовые страны планеты, казалось бы, очевидным вопросом: а что, собственно, делает в такой компании столь милая их сердцу, более ста лет не устающая страдать от «геноцида» Армения? Судя по всему, вряд ли. Ведь Армения, можно сказать, последовательно не поддерживает антикремлевские резолюции ООН по Крыму. Например, в декабре 2018 года Ереван проголосовал против документа о проблеме милитаризации Крыма. И ничего.

С другой стороны, можно было надеяться, что теперь, уже после смены власти, с приходом новой команды, позиционировавшей себя западниками, Армения, хотя бы из неприятия к Путину, перестанет поддерживать его сомнительную политику на международной арене. Но куда там. То есть, уже можно смело констатировать, что невзирая ни на какого «прогрессивного» Пашиняна, армяне свои внешнеполитические ориентиры на деле пока не меняли.

И это говорит о многом. Потому как все, что происходит на международной арене касательно Армении, смахивает на какую-то большую игру, розыгрыш. Мелкая республика с огромными возможностями. Правда, не совсем понятно, почему. Никаких таких особых ресурсов, на которые могли бы позариться западные государства, у Армении ведь нет. Есть минеральная вода – но где ее нет? Есть еще коньячное производство, основанное еще до революции русским предпринимателем, но и этого добра в развитых странах в избытке. При этом всем им прекрасно известно, что Армения до сих пор играет роль южного военного форпоста России. Той самой России, чье руководство занимается отъемом и оккупацией земель у соседних стран. То есть, и Вашингтон, и Париж отлично представляют себе, что государство-агрессор Армения пользуется всемерной поддержкой и покровительством государства-агрессора РФ, и отношение к нормам международного права у них тоже весьма схожее. Но если Москве хотя бы регулярно пеняют за ее действия в Грузии и Украине, то дождаться от Запада признания вины армянской стороны за отторжение земель Азербайджана, пока что не представляется вероятным.

А ведь если по-хорошему, Россия, сама вляпавшись в такие преступления, как оккупация, как поддержка сепаратизма на чужих территориях, как многолетняя помощь одной из сторон нагорно-карабахского конфликта, давно уже должна была бы утратить статус посредника, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Но даже об этом, если кто и смеет говорить, так только независимые азербайджанские СМИ. А толку как не было, так и нет. О чем все это говорит? Возможно, о том, что в отношении Армении и Нагорного Карабаха между странами Запада и Россией давно действует некий негласный сговор, в соответствии с которым Еревану и позволено чувствовать себя весьма комфортно на любых международных площадках. Печально, но похоже на правду.