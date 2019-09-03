Заемщики обанкротившихся банков не могут получить компенсацию? — Палата надзора финрынков опровергает

В редакцию # поступила информация от банковского эксперта Акрама Гасанова о том, что в ходе исполнения указа главы государства о компенсации населению девальвационной разницы по банковским кредитам, заемщики обанкротившихся банков в большинстве своем не могут получить эти деньги. По данным эксперта, это происходит потому, что при разработке проекта указа Палатой надзора финансовых рынков были представлены неверные данные о количестве и сумме проблемных долгов — без учета забалансовых кредитов.

В частности отмечалось, что при исполнении указа с действующими банками проблем почти не возникает. Однако имеется системная проблема в сегменте банков, которые находятся в процессе ликвидации – здесь в подавляющем большинстве государство не выплатило компенсаций ни банкам, ни гражданам. Для выяснения ситуации редакция # обратилась с официальным запросом в Палату надзора финансовых рынков, чтобы выяснить, какое количество заемщиков охватывает Указ Президента от 28 февраля о выплате компенсаций по банковским кредитам, и какова общая сумма компенсации?

«Указ Президента Азербайджанской Республики от 28 февраля 2019 года «О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике», направленных на улучшение социального положения населения и снижение чрезмерной долговой нагрузки, восстановление банковских и клиентских отношений, а также предотвращение финансово-банковского посредничества в экономике — важный шаг, предпринятый господином Президентом для уменьшения суммы токсичных активов, — говорится в ответном послании ПНФР.

В рамках исполнения указа Палата финансового надзора (Палата) разработала электронный портал, в первую очередь автоматизирующий процесс компенсации и реструктуризации проблемных кредитов физическим лицам. Портал обеспечил полную прозрачность, сводя к минимуму гражданские отношения в работе по решению проблемных кредитов. В связи с этим компенсационное покрытие было рассчитано в размере 656,5 миллиона манатов для 602 тысяч человек, охваченных указом. В настоящее время согласно указу компенсация в размере 629 миллионов манатов выплачена 589 484 тысячам человек. Процесс осуществления платежей в соответствующем направлении продолжается».

К вопросу о том, охватывает ли сумма компенсации забалансовые кредиты, структура сообщила, что ей было поручено разработать механизм погашения возросшей в результате девальвации разницы по долларовым кредитам:

«Палата разработала Правила определения механизмов погашения основной суммы займов в иностранной валюте в результате девальвации и дисконтов по процентам и отчислениям (пени) на эту сумму (Правило вступило в силу 2 апреля 2019 года). Раздел 3 Правил определяет сумму задолженности, подлежащую уплате, на балансовых и внебалансовых счетах заемщика при определении кредитных обязательств, а также сумму, подлежащую компенсации».

На вопрос, оправдана ли бытующая в банковской среде информация, что Палата финнадзора представила авторам проекта указа Президента только сведения по балансовым обязательствам заемщиков, и по этой причине возникают проблемы у тех заемщиков, чьи кредиты учитываются за балансом, Палата финнадзора ответила, что размер компенсации в соответствии с Правилами учитывает балансовые и внебалансовые кредиты. В то же время ряд кредитных организаций обязан провести дополнительный анализ представленных данных во избежание допущенных ошибок. «На этот случай при палате действует Апелляционная комиссия, призванная решать возникающие вопросы. Через электронную платформу люди могут подавать заявления в эту Комиссию в режиме онлайн. В общей сложности завершен анализ 40 000 апелляций, полученных Комиссией, были приняты соответствующие решения, определены выплаты. Процесс апелляции продолжается».

Известно, что глава государства в своем указе дал три месяца на выплату компенсаций по долларовым кредитам населения. Однако на данный момент прошло уже пять месяцев. Редакция поинтересовалась, почему компенсации все еще не нашли адресатов? Какая сумма выплачена и сколько заемщиков получили компенсации? «Выплачено 96% компенсационных выплат, — говорится в ответе Палаты. — Мы информируем вас, что для проведения вышеупомянутого анализа требуется дополнительное время, однако по этим и прочим вопросам, требующим дальнейшего анализа, Комиссия готова завершить свою работу».

В запросе «Зеркало» задается вопрос: почему в обанкротившихся банках у заемщиков возникает в разы больше проблем, они не могут получить компенсацию и их отсылают то в Фонд страхования, то в Палату надзора, а после оба ведомства отсылают граждан в суды? Почему такое происходит только в обанкротившихся банках, тогда как в действующих банках такой проблемы не возникает? По данным ведомства, упомянутая информация не имеет под собой никаких оснований, а Палата при расчете компенсаций не делала разницы между клиентами обанкротившихся и действующих банков. Здесь также отметили, что нет каких-либо различий в компенсации девальвационной разницы клиентам обанкротившихся и действующих банков.

В свою очередь Гасанов обратил внимание на отсутствие информации о том, на какую сумму поданы жалобы: «Ведь если жалобы все еще рассматриваются, а дела идут в суды, значит, сумма компенсации в целом должна быть больше, — сказал эксперт. — Кроме того, Палата ссылается на свои же правила от 2 апреля, где балансовые кредиты тоже предусмотрены, однако эти правила появились после февральского указа главы государства и могли быть приведены в соответствие с указом». Далее эксперт обратил внимание на большое число жалоб в количестве 40 тыс. на 602 тыс. человек, и это притом, что не все люди обращались в Апелляционную комиссию в ожидании лучшего исхода или же обращаются прямо в суды, минуя комиссию. С его слов, ситуацию с выплатами клиентам обанкротившихся банков может прояснить статистика — однако точных данных о выплатах заемщикам этих банков нет.