Задержаны ограбившие дом футболиста «Карабаха» в Баку

Задержаны лица, подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербайджана и клуба «Карабах» Махира Эмрели.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителей Газахского района ранее судимого Ниджата Велиева и Анара Махмудова.

В настоящее время по факту в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование.

Начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил данный факт Report.

Отметим, что из дома известного футболиста в поселке Сулутепе были украдены 20 000 долларов, 17 000 манатов, мобильные телефоны и ювелирные изделия на 5 000 манатов (в целом на 60 000 манатов).