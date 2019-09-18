Задержаны ограбившие дом футболиста «Карабаха» в Баку

Задержаны лица, подозреваемые в ограблении дома футболиста сборной Азербайджана и клуба «Карабах» Махира Эмрели.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителей Газахского района ранее судимого Ниджата Велиева и Анара Махмудова.

В настоящее время по факту в Бинагадинском районном управлении полиции проводится расследование.

Начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил данный факт Report.

Отметим, что из дома известного футболиста в поселке Сулутепе были украдены 20 000 долларов, 17 000 манатов, мобильные телефоны и ювелирные изделия на 5 000 манатов (в целом на 60 000 манатов).

| 2019-09-18T10:25:33+00:00 18 сентября 2019, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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