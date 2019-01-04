Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран. Как передает Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Помимо американского, мужчина имеет канадское, британское и ирландское подданство.

Его брат-близнец Дэвид Уилан рассказал, что они с Полом родились в Канаде в семье британских иммигрантов. Затем они переехали в США, что позволило им с братом стать натурализованными американскими гражданами. Кроме того, братья являются ирландцами в третьем поколении и по закону имеют право претендовать на гражданство этой страны. Пол решил воспользоваться этим правом.

На вопрос о том, каковы условия содержания Пола Уилана в московском СИЗО «Лефортово», собеседник издания ответил: «Он делает то, что ему положено».

Отмечается, что посольство Ирландии в Москве уже запросило консульский доступ к заключенному после запроса о помощи. В МИД Канады подтвердили арест своего гражданина в России. Глава МИД Великобритании заявил, что Лондон не согласен с «использованием частных лиц в дипломатических шахматных играх».

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