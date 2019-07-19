Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ

Иностранный танкер, о задержании которого в четверг сообщил Иран, оказался исчезнувшим в воскресенье судном ОАЭ, передает «Интерфакс».

Как сообщает информагентство Associated Press, иранское телевидение показало видео с захваченным танкером. На его мостике нанесен тот же регистрационный номер, который принадлежит базирующемуся в ОАЭ танкеру Riah.

Ранее в четверг Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что задержали иностранный танкер по подозрению в контрабанде топлива, не указывая, какой стране принадлежит этот танкер. 12 членов экипажа были взяты под стражу.

По данным иранских СМИ, танкер вез топливо от иранских контрабандистов иностранным покупателям.

В воскресенье шедший под флагом Панамы танкер Riah, имеющий пунктом приписки ОАЭ, проходя через Ормузский пролив отклонился от курса в сторону Ирана, а затем перестал передавать данные о своем местоположении.

Позже в Тегеране заявили, что у танкера возникли технические неполадки, и Иран пришел ему на помощь, отбуксировав судно в свои воды.