Задержанного «шамана» Габышева доставили в Якутск

Александра Габышева, провозгласившего себя шаманом и шедшего пешком в Москву «изгонять» президента РФ Владимира Путина, доставили в Якутск. Об этом DW в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха. Руководитель администрации главы и правительства Якутии Афанасий Владимиров «подтверждает эту информацию», отметила представительница пресс-службы.

Глава отдела информации и общественных связей МВД по Бурятии Наталья Маслова в свою очередь сообщила DW, что после задержания в районе федеральной трассы на границе Бурятии и Иркутской области Габышева должны были доставить из Улан-Удэ в Якутск «ближайшим рейсом».

Как сообщила пресс-служба Минздрава Якутии, «шамана» направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), где «данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия». «Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни», — сказано в сообщении на сайте ведомства. «В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — заявил Миндзрав Республики Саха.

Ранее в отделе МВД отмечали, что в Якутске с Габышевым будут проведены «следственные действия».